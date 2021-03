La Juventus cerca un attaccante sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Napoli Milik (Marsiglia) e l'ex Roma Scamacca (in prestito dal Sassuolo al Genoa) aspettano e sperano in una chiamata del club bianconero, interessato a uno di loro due nel caso in cui non dovesse riscattare lo spagnolo Morata dall'Atletico Madrid.