Ci sono. Tormentoni che vanno avanti per sessioni e sessioni, senza che finiscano le voci su un possibile trasferimento.. Da anni l'attaccante polacco viene accostato ai bianconeri, senza che poi il matrimonio si riesca a celebrare. L'ultima volta risale allo scorso gennaio, quando Andrea Pirlo chiede esplicitamente un attaccante in più e il Napoli, a sei mesi dalla scadenza del contratto, decide di cedere il classe '94. Qualche contatto, per capire se lo stallo a cui i due club erano arrivati nell'estate precedente si potesse superare. Nulla di fatto, con Milik che alla fine lascia davvero gli azzurri, ma per trasferirsi al Marsiglia.Tutto finito, quindi? Assolutamente no. Perché. Dalle parti della Continassa sarà un'. il futuro di Cristiano Ronaldo è incerto, con il Real Madrid che pensa seriamente al clamoroso ritorno. Quello di Paulo Dybala pure, dopo una stagione maledetta per via degli infortuni e coi discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza 2022 fermi. Negli ultimi giorni Milik è così finito nuovamente nell'orbita bianconera e le sue parole ("Voglio giocare nei migliori club del mondo, magari anche tra due mesi") hanno fatto aumentare le voci su un suo futuro a Torino.Occorre però fare chiarezza sulla situazione contrattuale di Milik, che si è trasferito. L'OM, per diventare a tutti gli effetti proprietaria del cartellino del polacco, ha oltre un anno di tempo. Potrà versare la somma in tre rate e, volendo, anche anticipare alla prossima estate l'acquisto a titolo definitivo. Dopodiché,. Chi vorrà Milik dovrà trattare direttamente con Pablo Longoria, ex responsabile degli osservatori proprio della Juve e oggi presidente dell'Olympique. I rapporti con i bianconeri sono rimasti ottimi, come dimostra lo scambio tra i giovani Tongya e Aké concluso a gennaio, ma in queste settimane Fabio Paratici non è tornato a informarsi su Milik, che continua invece ad avere su di sé l'interesse di altri top club, come l'Atletico Madrid. Ancora qualche mese di attesa e poi si capirà se il cerchio che collega il classe '94 e la Juve potrà finalmente chiudersi.