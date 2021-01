Prime parole per Arkadiusz Milik da neo attaccante del Marsiglia dopo l'addio al Napoli: "Sono molto contento di essere qui, ho ricevuto tanti messaggi, da parte di tanti amici. Sono felice. E' un momento speciale, non vedo l'ora di giocare per il Marsiglia. Conosco il Marsiglia, lo stadio è fantastico, ci ho già giocato in Nazionale e col Napoli. Si tratta di un grande club, con tanti giocatori forti. La squadra è buona, ora stanno attraversando un momento difficile. Voglio dare il mio contributo. Ho parlato con Villas-Boas e il direttore sportivo, mi hanno voluto davvero, li ringrazio e non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni".



SUGLI ULTIMI MESI A NAPOLI - "A Napoli non giocavo? Sto bene, ho giocato in Nazionale. Sono concentrato sul futuro e sul Marsiglia. Vogliamo la Champions League".



SUGLI EUROPEI - "Ci penso, ma arrivano tra sei mesi. Ora penso al Marsiglia, voglio allenarmi bene e mostrare le mie qualità per aiutare la squadra".