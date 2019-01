Quello di Arek Milik è stato un dicembre d'oro, ma il suo futuro potrebbe essere più azzurro che mai. La doppietta di sabato al Bologna e i gol decisivi contro Cagliari e Atalanta sono solo gli highlights di un mese che ha portato il classe 1994 a conquistare una volta per tutte il calore di una piazza che cominciava a perdere le speranze nei suoi confronti. Non solo ha raggiunto la doppia cifra, ma con grinta e prestazioni di livello si è preso Napoli sulle spalle e ha risposto con fermezza alle perplessità sorte fin qui intorno a lui. E ora sembra davvero essere arrivata la luce in fondo al lungo tunnel di infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo nelle due annate passate.



RINNOVO - Le prestazioni del polacco non sono passate inosservate neanche agli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis. Tanto che il rinnovo contrattuale appare ora più vicino che mai, a differenza di quanto si potesse pensare solo poche settimane fa. L'ennesimo altalenante avvio di stagione e l'ingombrante ombra di Krzysztof Piatek, obiettivo di mercato numero uno del Napoli in questi mesi, sembravano indizi concreti di un imminente separazione. Ma la dirigenza azzurra adesso si è convinta e le trattative per un nuovo accordo sono già avviate. L'idea del Napoli è quella di sedersi al tavolo a febbraio (a mercato chiuso) e discutere di un prolungamento, allungando la scadenza del contratto di due anni, fino al 2023. Per i tifosi partenopei il primo regalo di questo nuovo anno potrebbe essere già in casa.