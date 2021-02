Arkadiusz Milik può liberarsi dall'Olympique Marsiglia già in estate. Proprio così, perché a sorpresa nel contratto che lega l'attaccante ormai ex Napoli al club francese è presente una clausola rescissoria che non ha vincoli o veti particolari, neanche per la Juventus. Milik può lasciare l'OM in caso di proposta dada qualsiasi club di suo gradimento che garantisca questa cifra,- Anche i bianconeri dunque avranno accesso a questa clausola dopo esser stati a lungo tra i corteggiatori di Milik, senza dimenticare la Roma e l'Inter. Il polacco intanto dà priorità al Marsiglia dove ritrovarsi come giocatore importante, poi in estate non si escludono colpi di scena. Il Napoli non voleva una clausola così che poi è stata avallata per concludere l'operazione. E Milik può tornare con una clausola più che vantaggiosa...