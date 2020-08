Mesi fa era un outsider, poi si è avvicinato, oggi è a un passo. Arkadiusz Milik è sempre più prossimo a diventare un nuovo calciatore della Roma. Il polacco è affascinato dalla Juventus ma, in queste ultime ore, è stata proprio la società giallorossa ad aver fatto dei passi in avanti. Come riporta Agipronews ne sono convinti, oltre agli addetti ai lavori che rilanciano la notizia da più parti, anche i trader che quotano il trasferimento di Milik in giallorosso a 1,70. Il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 obbliga il Napoli a disfarsi di lui nell’imminente sessione di mercato per scongiurare l’incubo dell’addio a parametro zero. Ecco allora che la società di Aurelio De Laurentiis potrebbe accontentarsi del cartellino di Cengiz Ünder e di un conguaglio di 15 milioni per dare il via libera alla partenza dell’ex Ajax. Chissà che l’attaccante non possa approdare alla corte di Paulo Fonseca prima del raduno a Trigoria previsto per il 27 agosto.