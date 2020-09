La situazione che vede protagonista Arek Milik è la più delicata in casa Napoli. Il futuro del polacco è ancora tutto da decidere, con la trattativa con la Roma definitivamente tramontata.



La speranza di tutti è quella di trovare un'alternativa, così il giocatore non resterà un anno ai margini e il Napoli riuscirà ad incassare dalla sua cessione. Una soluzione emersa nelle ultime ore potrebbe essere il Newcastle. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Vincenzo Morabito, intermediario di Arek Milik nella trattativa proprio con il club inglese. Queste le sue parole:



"Milik è ancora un giocatore del Napoli, nonostante ci sia qualcosa in Inghilterra. Gli avevano promesso 6 milioni di euro l'anno. Ora si è bruciata anche la pista Roma, però il Napoli non può chiedere cifre così alte. Se chiede ancora 25+5 di bonus allora nessuno lo acquisterà. Il suo valore per me è intorno ai 20 milioni di euro. Milik è convinto di poter guadagnare 5 milioni, ma in Premier non gli daranno più di 3,5 milioni a stagione. Questa situazione è stata gestita malissimo, mi ricorda quella di Pandev alla Lazio".