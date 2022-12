Dopo una prima parte di stagione da protagonista con la, Areknon è riuscito a prendersi la scena anche aicon la maglia della. La sconfitta con la Francia agli ottavi di finale rispedirà, nei prossimi giorni, lui e Sczeszny alla Continassa, dove ritroveranno Allegri e la squadra quasi al completo (ad eccezione dei sudamericani e di Rabiot).Non sono stati dei Mondiali indimenticabili per Arkadiusz Milik, anzi. Certo, la sua Polonia ha passato i gironi per la prima volta da Messico ’86 ed è uscita gli ottavi solo contro una Francia di un ingiocabile Mbappé. In patria saranno certamente soddisfatti della loro nazionale. I meriti, però, se li sono presi soprattuttocon le sue parate e, autore del gol qualificazione contro l’Arabia Saudita. Il centravanti nato a Tychy, invece, è stato titolare solo in un caso e non ha mai lasciato il segno.Ora, assieme al portiere compagno di nazionale, tornerà a disposizione di Allegri e di una Juve che sta vivendo uno dei momenti extra-campo più difficili della sua storia. A Torino, prima della partenza per il Qatar, le cose stavano andando in tutt’altro modo rispetto all'esperienza appena conclusa con la Polonia. Era arrivato per fare il vice-Vlahovic, senza troppe aspettative e anzi con qualche dubbio sulla propria tenuta fisica, ma è subito diventato uno degli uomini di fiducia si Max Allegri e, con 6 gol all’attivo,, alle spalle del compagno di reparto serbo.Non c’è però solo il riscatto sul campo in ballo.. Al netto di quanto succederà nei prossimi mesi sul fronte societario, sembra che entrambe le parti vogliano la stessa cosa.sulla possibilità di giocare a Torino anche la prossima stagione: "Ho ottimi ricordi di quando giocavo con il Marsiglia, ho appreso tanto lì, tuttavia adesso gioco per un’altra grande società, la Juventus, e” - ha dichiarato ieri, durante la conferenza stampa della vigilia di Francia-Polonia.Toccherà a lui dimostrare di meritarlo, confermando quanto di buono ha fatto vedere in questi primi mesi in bianconero., appunto, comedi questa prima parte di stagione, fra club e nazionale. Ora toccherà spazzare via le ombre: se la decisione finale sul riscatto dal prestito deriverà, per forza di cose, anche dalla situazione societaria, il riscatto sul campo dipende solo da lui.