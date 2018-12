Arek Milik, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: "Sono contentissimo per il gol e per la vittoria. Era una partita troppo importante dopo Liverpool. L’input che la battessi io è arrivato dalla panchina, penso direttamente da Ancelotti, perché in allenamento, da quella parte di campo, in genere, a provare è il sottoscritto con Mario Rui. Ma questa è la risposta che chiedevamo dopo la sconfitta di Liverpool e una delusione che ha fatto male tutti. E’ stata una partita durissima, giocata contro una squadra organizzata e sono felicissimo d’essere riuscito a segnare ancora. E’ stato bello, ovviamente. E lo è perché questi tre punti ci servono per restare nella scia della Juventus. Noi calcoli non ne facciamo, ci mancherebbe, viviamo alla giornata e poi si vedrà dove saremo stati capaci di arrivare. Certo, si era fatta dura questa sfida di Cagliari, ma io quando ho visto dov’era il pallone, ho capito che quella poteva essere una possibilità. Sono rimasto freddo, lucido, non ho forzato il calcio, ho cercato di scavalcare la barriera e di metterla quanto più angolata possibile, affinché Cragno non ci arrivasse"