Il migliore per rendimento. Tra i nuovi arrivati in casa Juventus l’unico ad aver già convinto pienamente è Arek Milik. 6 partite giocate su 6 in campionato con 2 gol che si va ad aggiungere al centro in Champions League.Quello di Milik alla Juve rischia di diventare l’affare dell’anno. Arek è arrivato a Torino in prestito per 800 mila euro, con possibilità di aggiungere ulteriori 800 mila euro di bonus più 100 mila euro di commissioni. In caso di riscatto, i bianconeri dovranno pagare 7 milioni più eventuali 2 di bonus.Appena è arrivata la chiamata di Cherubini ha messo da parte tutte le richieste arrivate da club tedesc. E che ora è sempre più convinta di legarsi a lui per le prossime stagioni.