Due gol per riprendersi il Napoli nel vero senso della parola. Mai come in questa occasione, Arkadiusz Milik aveva bisogno di una grande prestazione e di almeno un gol per allontanare le tante, troppe, polemiche che hanno accompagnato la sua estate e i primi due mesi di una stagione che, prima del Verona, non era mai cominciato. I problemi fisici in precampionato, gli errori sotto porta e le incomprensioni con De Laurentiis sono oggi un lontano ricordo, visto che il rinnovo di contratto fino al 2024 non è mai stato così vicino.



NON CONTANO SOLO I GOL - Uno scenario completamente ribaltato rispetto a qualche settimana fa, quando in casa azzurra in molti si sono interrogati sulla crisi di identità che sembrava aver colpito l'attaccante polacco, accompagnata da un'astinenza da gol che resisteva dallo scorso aprile. Le frizioni col club in tema di rinnovo e soprattutto il fantasma di Mauro Icardi, un'ipotesi di mercato che De Laurentiis ha realmente portato avanti, non hanno contribuito a infondere serenità a un giocatore tormentato come pochi dagli infortuni e particolarmente “stressato” sotto l'aspetto emotivo. Dimenticandosi che Milik non è solo un potenziale goleador (lo scorso anno, senza rigori, ha fatto meglio di Cristiano Ronaldo e la sua media-gol era di uno ogni 141'), Milik è anche altro, ossia un calciatore tatticamente prezioso per le squadre in cui gioca per quell'intelligenza affinata nei trascorsi all'Ajax.



IL SALVA-ANCELOTTI - La doppietta decisiva contro l'Hellas lo ha riportato prepotentemente d'attualità, prendendosi la scena a discapito di Mertens e Llorente a poco più di due settimane dai clamorosi errori di Genk e dimostrando di poter essere ancora una risorsa estremamente importante per Ancelotti. Che lo ha stuzzicato quando ha ritenuto giusto farlo e che sa, da oggi, di poter contare pure su di lui per imprimere una svolta positiva a una stagione iniziata tra tante contraddizioni e problemi di equilibrio. A Napoli Milik sta bene e presto questa dichiarazione di intenti sarà suggellata da un'ufficialità.