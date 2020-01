Le trattative per il suo rinnovo di contratto procedono e, seppur a ritmo lento, la volontà di prolungare il suo accordo in scadenza nel 2021 sta spingendo il Napoli a blindarlo. Arkadiusz Milik dal canto suo non vuole perdere il sostengo dei tifosi e con un post pubblicato sul suo account instagram ha voluto citare Pino Daniele, scomparso 5 anni fa, per far capire ai tifosi napoletani che ora la squadra darà il massimo per ribaltare il momento negativo a partire dalla gara contro l'Inter: "Napule è... Ricominciamo... Faremo di tutto perché d'ora in poi sarà "Tutta n'ata storia"".