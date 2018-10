L'agente di Milinkovic in questi giorni non può di certo dormire sonni tranquilli. Dopo essere stato accostato al Footballgate in Belgio, la Calciopoli belga che sta sconvolgendo la Jupiler Pro League, altra grana per il 39enne. Stavolta Kezman sarebbe comparso in tribunale per difendersi dalle accuse della ex compagna, Maria Perkovic. L'ex attaccante non avrebbe pagato gli alimenti pattuiti, per una somma totale di 27mila euro, come riporta Blic.rs.