La febbre social continua ad infiammare il mercato e ancora una volta il protagonista è Sergej Milinkovic-Savic, sogno proibito del Milan per le ultime ore di mercato: ieri un like a una foto di Alessio Romagnoli con la fascia di capitano che aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi, oggi un altro capitolo social che riguarda il centrocampista serbo e il difensore centrale., entrambi hanno pubblicato su Instagram foto delle splendide acque del luogo. Non una vacanza insieme, ma l'estrema vicinanza tra il 21 biancoceleste e il capitano rossonero scatenano i tifosi e qualcuno ipotizza che i due abbiano avuto l'occasione di incontrarsi.Dai social al mercato vero e proprio, l'affare Milinkovic è tutt'altro che semplice per Leonardo e Maldini: il Milan prepara un', ma tutto questo potrebbe non bastare per convincere la Lazio e Lotito, mai spostatosi dalle proprie pretese. L'entusiasmo dei tifosi rossoneri è comunque alle stelle: e gli 'indizi social' alimentano le speranze dei milanisti di vedere Milinkovic e Romagnoli assieme, in campo.