Milinkovic contro la Juventus, sfida contro il destino. Ed esame di mercato: come riporta La Stampa, il serbo non è mai uscito dal mirino della Juventus, che sarebbe pronta a tornare alla carica dopo il no di Lotito nella scorsa estate. Il prezzo è in calo, la concorrenza no: Inter e Milan rimangono alla finestra, oltre a Psg e United all'estero.



MERCATO LAZIO - Un sogno di mercato, ora Milinkovic aspetta la Juventus da avversario. La società bianconera sognava un Pogba-bis, ma a peso d'oro: le richieste di Lotito, troppo alte, hanno fatto naufragare ogni possibile scenario. Ma le cose, nel mercato, cambiano. E ora, nell'emergenza di centrocampo in cui versa Allegri, sarebbe stato utilissimo alla Juventus.