Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter sta studiando la formula giusta per provare a piazzare l'affondo decisivo con la Lazio per Sergej Milinkovic-Savic. L'ad Beppe Marotta vorrebbe usare una formula "alla Perisic", ceduto al Bayern Monaco in prestito oneroso (per Milinkovic sarebbe molto oneroso ndr.) con diritto di riscatto garantito in base a determinati risultati sportivi.