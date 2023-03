Contro l'AZ Alkmaar è arrivata un'altra cocente delusione per i tifosi da parte di tutta la squadra e sul banco degli imputati ci è finito in particolare, non riesce più a essere decisivo in campo come aveva abituato prima della sosta. Ad eccezione dell'assist col Sassuolo e del gol contro il Milan, è da ottobre che non gioca una partita da voto alto in pagella. Fino allo 0-4 di Fiorentina-Lazio aveva servito otto palloni vincenti ai compagni e segnato tre reti in A, più due in Europa League.di cui si è paventato nei giorni scorsi. Infatti, in concreto, nessuno li ha ancora veramente messi sul tavolo. Dal 2015 sono appena sette le reti e sei gli assist siglati nelle competizioni UEFA. Zero gol e un solo assist in sette presenze in Champions League e ieri ha chiuso la sua avventura in Conference League con la terza palla persa, costata altrettanti gol, in due partite con l'AZ.Un rendimento non all'altezza del talento, che negli anni Milinkovic ha più volte dimostrato di avere anche se non con grande continuità. Nell'ultimo anno e mezzo con Sarri sembrava aver trovato il modo di esplodere definitivamente. Ha chiuso la passata stagione con 11 gol e 11 assist in campionato e aveva iniziato questa con gli stessi ritmi. Poi solo tanti passi indietro, che fanno ancor più rabbia per come vanno a cozzare con l'atteggiamento mostrato in campo.Movimenti lenti e giocate personali fini a se stesse, che per altro in questo periodo non gli stanno neanche riuscendo, si traducono in una quantità industriale di palle perse e passaggi sbagliati. Superficialità dettata dalla poca lucidità, ma anche dall'L'impressione diffusa tra tifosi e osservatori è che il classe '95 sia prigioniero dell'idea che alla fine a lui bastI un tocco per risolvere tutto. AncheLa speranza di tutti i laziali e della società è che possa farlo presto. Contribuire a portare la Lazio tra le prime 4 in Serie A sarebbe per lo meno una bella risposta sul campo all'interrogativo su quale sia il suo reale valore di mercato.