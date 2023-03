L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato dopo la sconfitta sul campo dell'AZ Alkmaar che ha decretato l'eliminazione dei biancocelesti dalla Conference League: "Siamo rimasti in partita fino all'1-1, poi non ci abbiamo più creduto e giustamente siamo usciti. Abbiamo giocato senza la giusta energia fisica e mentale, così diventa dura. I cambi erano già preventivati, stiamo cercando di rimanere competitivi dando qualche minuto di riposo a chi sta giocando di più".



"Non abbiamo la struttura, anche numerica, per fare più di una competizione per volta. Quando facciamo 5 o 6 cambi, paghiamo. Dobbiamo lavorare ancora tanto per migliorare sotto tutti i punti di vista. L'AZ in Youth League ha vinto contro Barcellona e Real Madrid, noi facciamo la Primavera 2... Iniziamo da lì".