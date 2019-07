Milinkovic al Manchester United, Mateja Kezman, agente del centrompista, è a Londra per chiudere l'accordo. Avanti tutta: come riporta la Gazzetta dello Sport, la chiusura è vicina, lo United si sta muovendo in anticipo. C'è un solo, immenso "se": la cessione di Pogba al Real Madrid.



MERCATO LAZIO - Il destino di Milinkovic è legatissimo a quello di Pogba: se l'uno va alla corte di Zidane, per l'altro si aprono le vie della Premier. Tra le parti oramai siamo ai dettagli: 75 milioni di sterline alla Lazio, ovvero 80 milioni di euro + altri 15 di bonus. Lotito ha un pochino abbassato le pretese, ottenendo in cambio una cessione di lusso e la possibilità di investire ancora sul mercato. Se Pogba va al Real...