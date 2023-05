Ilsi muove sottotraccia per. Lo scrive oggi il Tempo tornando a fare il punto sul futuro del centrocampista, che molto difficilmente arriverà a lasciare laa parametro 0 nel 2024. L'addio si consumerà questa estate e le parole dello stesso giocatore dopo il 2-2 col Lecce sono sembrate proprio la conferma di uno scenario che va definendosi ormai da un anno: "Dopo otto anni che sono qui so che i tifosi sono sempre con me e lo ricorderò per tutta la vita"., procuratore del serbo, ha promesso aun'offerta da almeno 40 milioni, ma al momento solo la Juve si è mossa concretamente e la valutazione fatta dai bianconeri non supera i 30 milioni, comprese le eventuali contropartite o sconti per il riscatto di Pellegrini., dopo gli ammiccamenti del passato. I francesi in estate effettueranno quasi certamente grandi manovre, soprattutto in uscita, per rivoluzionare la rosa. Come scrive il Tempo oggi, con gli addii di Messi e Neymar e un cambio di guida tecnica i parigini punteranno ad aprire un nuovo ciclo. E ultimamente, nei giorni liberi,Possibile, secondo il quotidiano, che ci sia stata più di un'occasione - anche se non in forma ufficiale - per intavolare i primi contatti col giocatore, che comunque gradirebbe molto l'eventuale destinazione. Bisognerà solo aspettare altre tre giornate di Serie A per scoprire se ci sarà o meno un seguito a questi rumors.