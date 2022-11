Il tributo di uno stadio intero per. Ieri sera, durante la sfida tra, al momento della sua sostituzione. Questo episodio non può che suonare familiare a chi ricorda bene, applaudendolo in un Juventus-Real Madrid. Era il 2018 e, attirato sì dal progetto ambizioso del club, ma anche dal calore di chi, anche da avversario, lo aveva celebrato. Ora,. Che sia ilQuelha segnato un passo importante dell'. Il campione portoghese aveva appena dato dimostrazione delle sue doti balistiche, con una, capace di mettere in difficoltà la Juventus e condannarla a un 3 a 0 che poi. Eppure i tifosi della Vecchia Signora non hanno esitato ad alzarsi in piedi, come a riconoscere. Ronaldo, dalla sua parte,Ieri. Nessuna rovesciata, nessun acuto in grado di lasciare lo stadio a bocca aperta, anzi è stato. Ma questo non ha cambiato l'opinione del pubblico,. I tifosi della Juventus conoscono molto bene il serbo, che è stato. Gli juventini ammirano le qualità del sergente e continuano a sognare di vederlo in bianconero. La riconferma è arrivata ieri sera, quandodello stadio gremito da tifosi juventini.