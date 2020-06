Milinkovic è tornato in gran forma. Dopo la grande paura per la botta rimediata al ginocchio, ieri in allenamento ha segnato un super gol al volo, strappando gli applausi dei compagni. Lo stesso gigante serbo ha festeggiato su Instagram: "Rotto segno così", con una punta di ironia dopo tutte le notizie arrivate sul suo stato di forma e sul suo ginocchio.



MILINKOVIC TALISMANO - Inzaghi, come riporta Leggo, sa benissimo che, con Milinkovic in campo, ha molte più possibilità di battere l'Atalante. Il gigante serbo ha segnato 4 gol alla Dea da quando è in Italia, uno dei più importanti in finale di Coppa Italia, di testa, sbloccando il match che poi sarebbe finito 2-0. Non solo: con Milinkovic in campo la Lazio ha vinto 3 partite contro l'Atalanta e ne ha persa solo una.