Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic è diventato papà per la prima volta. La compagna Natalija ha dato infatti alla luce, nelle scorse ore, la piccola Irina e la notizia ha ovviamente raggiunto il calciatore serbo in Qatar, nel ritiro della sua nazionale che sta preparando l'esordio ai Mondiali.



Sia la Lazio che la Federcalcio di Belgrado hanno espresso le loro felicitazioni al neo-papà attraverso i rispettivi profili social e da quello della Serbia si evince come Milinkovic-Savic si sia sottoposto, come da tradizione, al "rito della maglia strappata". Un rito che nasce dall'antica usanza di avvolgere i neonati - che una volta venivano partoriti in casa - in un pezzo di stoffa proveniente da un capo di abbigliamento maschile. E che oggi si traduce nell'indossare una maglia o una camicia strappata, come augurio di buona fortuna.





Сергеј је данас добио ћеркицу Ирину и, како традиционални обичаји налажу, саиграчи су се побринули да поносни тата истог момента остане без мајице.



Честитамо! Нека је жива и здрава! pic.twitter.com/ymT3w2wACc — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 17, 2022