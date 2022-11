Mateja Kezman, agente di Sergej Milinkovic Savic, è in Italia. Prima tappa Lazio-Monza di questa sera, e poi probabilmente un contatto con la società biancoceleste per discutere del rinnovo di contratto. Secondo il Corriere dello Sport, inoltre, non sarebbe da escludere a priori anche un contatto diretto con la Juventus, club da sempre molto interessato al centrocampista classe 1995 della nazionale serba, in scadenza con la Lazio a giugno 2024.