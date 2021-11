Vanja Milinkovic-Savic ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Torino Channel. Il portiere non poteva non parlare della sua prima convocazione in nazionale: ​“E’ stata una settimana bellissima per me: prima convocazione in Nazionale, esordio e qualificazione al Mondiale. Vincere a Lisbona contro un Portogallo fortissimo e andare direttamente in Qatar è bellissimo. Credo che anche l’Italia, con la Nazionale che ha, ce la farà ad andare ai Mondiali senza troppo difficoltà”.



A Torino in questi giorni si stanno svolgendo le Atp Finals di tennis: “Andrò a vedere Djokovic, tutti in Serbia lo tifiamo. Se gli ho detto io che Torino è piena di tifosi granata? No, ma credo che nel mondo questo si sappia”.



Infine, sulla sua crescita: "​Giocare con continuità è molto importante, poi bisogna lavorare molto. Preferisco calciare di destra ma se c’è bisogno uso anche il sinistro, io comunque do sempre la disponibilità a giocare in tutte le zone del campo”.