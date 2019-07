Milinkovic via, e Lotito sogna di nuovo la cessione che farebbe lievitare in positivo il bilancio. Come riporta il Messaggero nel 2017/18 la Lazio chiuse con un utile di 37,3 milioni grazie alla cessione di Keità (29,3 milioni), Biglia (16,4 milioni) e Hoedt (15,7 milioni). L’anno scorso Felipe Anderson (23,1 milioni) al West Ham fece gioire il bilancio. Stavolta tocca a Milinkovic.



MERCATO LAZIO - Milinkovic potrebbe finire al centro di un'asta. La Juve ha l'accordo con il giocatore, il Psg lo sta tenendo d'occhio, a Leonardo piace da sempre. Lo United deve prima cedere Pogba, poi potrà pensare al sostituto. Stesso discorso per il Real: Tare è volato a Madrid, ha chiesto una mano a Mendes, servono offerte da 85 milioni per far partire Milinkovic Savic.