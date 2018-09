La scelta dei dirigenti del Torino di cedere Vanja Milinkovic-Savic in prestito alla Spal, per far in modo che il portiere serbo potesse giocare e accumulare esperienza, finora non si è rivelata azzeccato. Il portiere, serbo, infatti anche nella società ferrarese è relegato al ruolo di secondo portiere.



Ad oggi sembra difficile che possa scalzare Alfred Gomis dal ruolo di titolare, per questo motivo i dirigenti granata sono già alla ricerca di una nuova squadra per gennaio al giovane portiere serbo.