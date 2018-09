Prosegue il processo di recupero di Lyanco. Il difensore brasiliano, che a causa di diversi infortuni non gioca una partita ufficiale dallo scorso dicembre, questo pomeriggio ha svolto l'intero allenamento con i propri compagni di squadra: un chiaro segnale che è ormai vicino al pieno recupero.



Difficile dire quando Lyanco potrà tornare nuovamente in campo, ma i problemi al piede avuti negli scorsi mesi appartengono sempre di più al passato. Non appena avrà trovato la migliore forma Walter Mazzarri non esiterà a schierarlo nell'undici titolare del Torino.