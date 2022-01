Tutti pazzi per Dusan Vlahovic, ma non solo. Sui social i tifosi bianconeri sono letteralmente impazziti (in senso positivo) dopo che il neo attaccante della Juve ha pubblicato un post per mostrare la nuova maglia con il numero 7.



Ma tra i commenti che più di tutti hanno attirato l’attenzione del popolo bianconero, il “Te lo meriti, ti auguro il meglio”, di Milinkovic-Savic, compagno di squadra di Vlahovic nella nazionale serba e centrocampista della Lazio.



Il messaggio ha scatenato di conseguenza una catena di commenti da parte dei tifosi, del tipo: “Vieni anche tu qui”, “Ti aspettiamo”, per convincerlo a seguire lo stesso percorso di Dusan, a Torino.