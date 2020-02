A fine stagione Vanja Milinkovic-Savic tornerà al Torino. Il portiere serbo, fratello minore del centrocampista della Lazio, è attualmente in prestito allo Standard Liegi ma nella squadra belga non sta trovando spazio e il tecnico Michel Preud'homme lo considera il terzo portiere. Lo Standard Liegi non eserciterà quindi la clausola per il riscatto del cartellino del giocatore.



Il direttore sportivo granata, Massimo Bava, a fine stagione cercherà quindi di cedere il portiere a titolo definitivo a un altro club, ma non in Italia: l'intenzione del Torino è quello di vendere all'estero il giocatore in quanto extracomunitario, in questo modo libererebbe uno slot per l'acquisto di un altro calciatore non comunitario da una squadra straniera.