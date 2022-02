C'è una sola big in Italia a cui Milinkovic non ha mai segnato. Il centrocampista della Lazio ha un conto aperto con il Milan, come ricorda i Corriere dello Sport questa mattina, e stasera al Meazza avrà un'altra occasione per chiuderlo.



In Coppa Italia il serbo ha segnato cinque reti in sette stagioni. Una è valsa il titolo in finale nel 2019 contro l'Atalanta. Altre due avevano annientato la Roma nel doppio derby in semifinale nel 2017. I laziali sperano possa aumentare oggi il suo bottino per sfatare il tabù contro i rossoneri e proseguire il cammino nel tabellone del torneo.