Seconda, terza, quarta maglia. Divise speciali per Natale, San Valentino, in memoria di campioni del passato o in occasione della notte di Halloween. Ogni occasione è buona per lanciare sul mercato nuovi prodotti; questione di brand, diranno quelli che se ne intendono, Invece un tempo a distinguersi erano i singoli, con il mitico colletto alzato anni '90 oppure con i calzettoni abbassati, che volevano dire automaticamente: "occhio, questo coi piedi va forte". O ancora quei calciatori che si ostinavano a mettere le maniche corte anche a temperature polari, Beckham che indossava i pantaloni più larghi del dovuto per battere meglio le punizioni e la moda del codino di cui Baggio si è fatto immagine.



Abbiamo raccolto qualche immagine per una gallery amarcord che vi proponiamo