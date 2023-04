Il caso Baena-Valverde sta facendo scalpore in Spagna con il primo che ha denunciato il secondo di averlo colpito con un pugno negli spogliatoi della sfida vinta dal Villarreal contro il Real Madrid e il secondo che ha fatto capire che il primo lo ha provocato toccando la ferita ancora aperta della difficile gravidanza che sta portando avanti la compagna del calciatore.



E proprio la bellissima Mina Bonino ha preso oggi parola schierandosi apertamente contro Baena: "Dopo tutto quello che abbiamo passato, il fatto di dover leggere che abbiamo approfittato di una disgrazia mi fa male. C'è un Dio che vede tutto, che conosce la realtà e noi siamo sereni, ma stanno aprendo una ferita che non è nemmeno chiusa perché fino a quando non nascerà il bambino non avrò tranquillità".