La fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, ha concesso un'intervista a Luzu Tv in cui ha raccontato una delle sue più grandi passioni e che vorrebbe, un po' a sorpresa, trasformare in un lavoro.



"Il mio sogno sarebbe quello di diventare un medico legale, non so come spiegarlo. Sono sempre stata affascinata dall'andare alle veglie per vedere un corpo senza vita, finirò così come tutti e questo mi affascina. Lo trovo emozionante stare in presenza di un cadavere. Ho già sostenuto il mio primo esame, dal primo libro, che parla dell'ambiente di lavoro della tanatoprassia".