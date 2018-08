Marca svela le cifre economiche inerenti al passaggio dal Barcellona all'Everton di Yerry Mina. Il cartellino del difensore colombiano, arrivato in Premier League nell'ultimo giorno di mercato, è stato pagato 30 milioni di euro, ma lo stesso club blaugrana si è mantenuto un diritto di recompra per una cifra fissata in 60 milioni di euro (53,83 milioni di sterline). Impossibile da esercitare, però, prima del 2020.