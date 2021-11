L'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Argomento centrale il rinnovo di Lorenzo Insigne, ma si è parlato anche di lotta scudetto:



RINNOVO INSIGNE - "Forse s'è aspettato troppo per il rinnovo di Insigne, è normale che ci sia caos mediatico quando si parla di un calciatore così importante. Le parti sapranno cosa fare".



COSA FARE - "Serve la giusta chiarezza per il fatto che il Napoli quest'anno è partito alla grande e si sta giocando qualcosa d'importante. La questione non dev'essere causa di fastidi o discorsi che potrebbero far male al gruppo. È meglio che De Laurentiis ed Insigne risolvano subito la cosa da soli".



IL CAPITANO - "Quando tratti il rinnovo del capitano del Napoli è normale che se gli proponi qualcosa al ribasso vuol dire che non vuole rinnovargli il contratto. È una situazione delicata, Insigne è importante per il Napoli, ma non può trovarsi con un ingaggio decurtato al 40%. Ci si augura che possano trovare la quadra per continuare questo matrimonio".



CORSA SCUDETTO - "Napoli, Milan ed Inter se lo giocheranno fino alla fine. L'Inter è un po' in ritardo, ma credo che abbia un organico tale da poter insidiare le prime della classifica. Sarà un bel campionato che ci lascia suspance fino alla fine".