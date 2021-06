Ex capo degli osservatori dell'Inter e poi direttore sportivo del Milan della gestione Yonghong Li, Massimiliano Mirabelli​ ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



NAZIONALE - "L'Italia ha idee di gioco, godiamocela e sapere siamo tra le migliori Nazionali mi fa piacere".



LOCATELLI - "Ha un potenziale incredibile e sarà uno dei giocatori più importanti degli azzurri. Spiace averlo visto andare via dal Milan".



INSIGNE - "Il Napoli deve affondare il colpo e portare a casa questo rinnovo. Lorenzo è un giocatore straordinario, non ha mai ascoltato altre sirene perché ama la maglia del Napoli. La società si deve sedere al tavolo delle trattative subito e chiudere il rinnovo".



INSIGNE-MILAN - "Parlai con il procuratore di Lorenzo per portarlo al Milan prima che firmò il rinnovo con il Napoli. Ha sempre dato priorità al Napoli perché ama questi colori".