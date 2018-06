La quiete dopo la tempesta. Tra Mirabelli e Mino Raiola, secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.com, c'è stato un chiarimento dopo alcuni mesi costellati da scambi di vedute piuttosto polemici. Il rapporto tra il direttore sportivo del Milan e l'agente italo-olandese è notevolmente migliorato tanto da portare ad una accelerata per quanto concerne il rinnovo di Bonaventura.



JACK VEDE IL MILAN - L'obiettivo del club rossonero, in attesa del giudizio dell'Uefa, è quello di blindare i giocatori più rappresentativi della rosa. Dopo Alessio Romagnoli, arriverà il turno di Patrick Cutrone e Giacomo Bonaventura. Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra gli agenti del numero 5 rossonero e Massimiliano Mirabelli: si va verso il rinnovo che avrà durata di almeno due anni in più rispetto all'attuale scadenza fissata per il 2020, con ritocco dell'ingaggio verso l'alto. Gattuso può sorridere, Jack è pronto a dire di nuovo sì al Milan.