Massimiliano Mirabelli torna a parlare. Per la prima volta, dal momento del suo addio al Milan, l'ex direttore sportivo rossonero prende la parola e lo fa al Processo di 7 Gold. Ecco le sue parole: ​"Mister Li? Ho lo stesso pensiero che hanno tutti. È strano che venga acquistato il Milan e poi lasciato in poco tempo. Ci sono tante cose da pensare, ovviamente ci ha lasciato tutti un po' sorpresi. Per me vivere anche un solo giorno al Milan è stato un onore e una cosa straordinaria, sono stati 15 mesi di grande impegno, vivere ogni minuto di questo mondo è stato bellissimo, ne sono stato onorato e orgoglioso, anche se per breve tempo".



SU SILVA - "André Silva è un giocatore di indubbio valore, anche per i prossimi anni. Avevamo fatto la nostra scelta, sapendo che avrebbe bisogno di tempo e fiducia per l'ambientamento. Un solo anno è stato poco, un po' per tutti, ma sarà un attaccante importante per tanti anni".



MILANISTA DENTRO - "Sono rimasto milanista, il mondo Milan mi ha preso tantissimo. Tiferò sempre per la squadra dove andrò, ma questo mondo mi è entrato dentro in modo importante".



SU AUBAMEYANG - "Rimpianti? Forse Aubameyang, sapete tutti cosa penso di lui. Noi avevamo bisogno di rivoltare come un calzino la squadra, abbiamo speso 160/170 milioni, ma avevamo necessità di formare uno zoccolo duro di questa squadra, ci è mancato qualcosa davanti che ci potesse dare importanza. Ma una squadra non si conosce mai in un solo mercato".



SU GATTUSO - "Era giusto dare fiducia a Montella in quel momento, per quanto riguarda Gattuso, lui è un campione dentro, lo è stato da calciatore e per me lo è da allenatore. Si è messo in gioco, ha fatto le sue esperienze. Era visto come grinta e forza, ma è un allenatore innovativo, uno dei migliori in circolazione al mondo, non solo in Italia. Lo si esalta poco, è sottovalutato, ma il Milan gioca un calcio bellissimo".