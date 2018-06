In attesa di conoscere la sentenza dell'Uefa e gli sviluppi a livello societario, il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato a Sportitalia: "Stiamo lavorando sulle cose che dobbiamo preparare e poi attendiamo le disposizioni dell'Uefa e siamo costretti ad aspettare. È un modo un po' strano di lavorare, ma dobbiamo adeguarci. Sappiamo che dobbiamo fare un mercato attento, con dei paletti, ma abbiamo lavorato per avere una squadra, che è la più giovane d'Italia, per la prossima stagione. Ci spiace per i nostri tifosi che attendono una risoluzione a questi problemi, ma posso assicurare che tutti stiamo lavorando duramente per il bene del Milan.



SU GATTUSO - "Non è mai sereno, non conosce la serenità essendo sempre sul pezzo. Ora si gode qualche giorno di vacanza, ma ci sentiamo comunque 30/40 volte al giorno. Era meglio che non andasse in vacanza".



SU DONNARUMMA E KALINIC - "Donnarumma? Nessuno me lo ha chiesto. Davanti Kalinic non sarà un problema per noi, ha richieste da tutta Europa".



SU SUSO - "È un giocatore importante, fresco di rinnovo. Ha una clausola che vale per l'estero, ma lui vuole restare al Milan. A oggi, non abbiamo mai sentito di problemi da parte sua".



SU MEYER - "Un giocatore che conosciamo, bravo ma ora non ci interessa perché siamo coperti in quel ruolo".