"Il vero miracolo di questa Serie A è stato il Verona". Parola di Arrigo Sacchi, una certezza che sottolinea in rosso il capolavoro della dirigenza. Perché se uno dei più grandi allenatori della storia del calcio elogia l'Hellas di Juric e la sua macchina perfetta non può essere un caso: decima posizione con 26 punti (e una partita in meno), un lavoro sul campo che premia e tante idee davvero geniali sul mercato per garantire rendimento, qualità e un bilancio a posto. Il miracolo Verona nasce proprio lì, le operazioni del ds Tony D'Amico - un giovane alla prima esperienza in Serie A - si sono rivelate intelligenti e produttive. A livello tecnico come economico.



L'ultimo esempio vale più di tutti: Amir Rrahmani è costato 1,7 milioni soltanto 5 mesi fa, un'operazione passata sotto silenzio come tutte quelle condotte dall'Hellas in estate, dato per spacciato da tutti in zona retrocessione e invece autore di una prima parte di stagione straordinaria. Ebbene, lo stesso Rrahmani è stato appena ceduto al Napoli per 14 milioni di euro più altri 1,5 milioni di bonus in vista della stagione 2020/2021: lungimiranza, resa immediata e capacità di incassare, nella strategia del Verona c'è tutto. Perché costruire un mercato low cost per una neopromossa è sempre difficile, convincere i giocatori anche, le idee devono farsi spazio.



Amrabat è un altro esempio, oggi conteso tra Fiorentina e Napoli, preso in prestito con diritto di riscatto che sarà esercitato nel silenzio generale; valorizzare Kumbulla con convinzione totale da inizio stagione è stato un altro merito, gli investimenti a costo zero come Lazovic e Veloso (pallini di Juric) si sono rivelati altrettanto intelligenti. Non finisce qui, perché in queste settimane D'Amico è riuscito a strappare anche il sì di Fabio Borini nonostante la concorrenza di club importanti come Genoa e Sampdoria: promesse rispettate, un altro colpo piazzato e... subito gol, all'esordio, in pieno stile Verona. Dove le cose si pensano per tempo e si realizzano senza esitare, con un progetto chiaro. Il risultato lo racconta il campo, nasce dalla dirigenza e diventa un capolavoro. Più di una semplice sorpresa. Se lo dice Sacchi...