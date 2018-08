La Fiorentina ha chiuso il colpo Mirallas con l'Everton. L'esterno belga arriva dai Toffees dopo mesi non facili. E i tifosi inglesi godono sui social per la cessione del giocatore che ha vestito la maglia dell'Olympiacos nell'ultima stagione: "E’ una grande notizia che stiamo scaricando Mirallas e Williams", "Mirallas è finito" .Mirallas non è più lontanamente vicino al giocatore che era, spero che questo prestito sia il suo ultimo anno di contratto con noi".



E poi, per finire: "Perché mai gli abbiamo fatto un nuovo contratto lo scorso anno? Sarebbe stato meglio darlo via gratis", "Sbarazziamocene, è una mela marcia", "Non posso dire di seguire il calcio italiano, ma ricordo quando c’era Batistuta nella Fiorentina. Da Batigol a questo giocatore finito, un vero crollo". I tifosi dell'Everton esultano. Sperano di farlo anche i tifosi viola dopo le prestazioni del belga.