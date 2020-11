Alex Velykykh, osservatore ucraino vicino alla Lokomotiv, In un'intervista riportata da L'Eco di Bergamo ha parlato di Miranchuk. "L’Atalanta ha preso un giocatore molto forte. Ha la grande capacità di fare molti assist, ma con continuità può addirittura arrivare in doppia cifra. Tanti club erano interessati all’acquisto dei gemelli Miranchuk. Li ho visti crescere, e già da bambini avevano un grandissimo talento. L’Atalanta seguiva Aleksej da tre o quattro anni, per poi accelerare visto che molte altre squadre volevano comprarlo".