Miranda sta bene e il gol che ha deciso l'amichevole contro l'Argentina premia il momento positivo del difensore dell'Inter. Parlando ai microfoni di Sport Tv post-partita ha commentato così il risultato: "Fare un gol contro l'Argentina è sempre gratificante ed emozionante. Questa rete va a chiunque abbia creduto in me. Oggi faccio 16 anni con mia moglie e questo gol è anche per lei"