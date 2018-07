Joao Miranda è atteso a Milano entro la fine del mese di luglio, da lì in avanti si parlerà del suo rinnovo contrattuale, anche se a dire il vero un primo incontro tra le parti c’era già stato in Inghilterra. Ad Appiano Gentile vige ottimismo sulla permanenza in nerazzurro del difensore, nonostante qualche dubbio sia sorto sia in passato che in presente, dato qualche richiamo dalla patria, non del tutto indifferente all’ex Atletico Madrid.



SPALLETTI SVELA - A raccontare delle incertezze di Miranda è stato proprio Spalletti in conferenza stampa: “Ad un certo punto della stagione sembrava che avesse mire differenti dai nostri colori e siamo stati bravi a prendere subito de Vrij”. Una dichiarazione che non lascia molte interpretazioni, il brasiliano aveva pensato di lasciare Milano, per lui un’offerta dall’America e qualcosa dal Brasile, ma poi la stagione ha preso una piega diversa.



RIENTRO E RINNOVO - Dopo il periodo di profonda crisi l’Inter ha saputo ritrovarsi e agganciare il treno Champions all’ultima giornata. Un obiettivo che Miranda ha agguantato da protagonista, giocando quasi sempre titolare. Per questo motivo il difensore brasiliano ha cambiato idea in corsa, un ripensamento che ha portato a nuovi dialoghi, con la volontà di partecipare alla prestigiosa competizione con addosso i colori nerazzurri. Ma al rientro dalla vacanze sarà necessario parlare del rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2019, argomento rimandato e rimasto finora in stand by.