Quando un giovane ha talento, Massimiliano Allegri non si fa tanti problemi. Lo butta nella mischia e si gode poi i frutti dei suoi azzardi. Dopo le prime partite, però, arriva il difficile: confermarsi. Questo il pensiero dell'allenatore toscano, che sta facendo lo stesso ragionamento anche su Fabio Miretti, dopo le sei presenze in Serie A e l'esordio in Champions League della stagione che si sta concludendo. Un'annata che ha visto il centrocampista classe 2003 assaggiare anche la Nazionale maggiore del ct Roberto Mancini per un breve stage, prima di essere convocato dall'Under 21 di Nicolato.



PIANO JUVE - Una volta conclusa questa esperienza, per Fabio sarà il momento delle vacanze. Un periodo di sosta dopo mesi intensi e prima di altri che lo saranno ancora di più. La decisione della Juventus è quella di convocare Miretti per il ritiro della prima squadra, aggregarlo ai vari Zakaria, Rabiot, Locatelli & co. e permettere ad Allegri di valutarlo ulteriormente. Dopodiché ci sarà la scelta sulla prossima stagione, se tenere il giovane alla Continassa o, come più probabile oggi, mandarlo in prestito per permettergli di crescere e ripercorrere la strada che hanno seguito nell'ultima stagione Fagioli e Ranocchia, per citare due talenti usciti dal settore giovanile bianconero. Prima di tornare a Torino, questa volta per restarci.