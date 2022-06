Dopo l'intervista concessa ieri a NOS, il difensore centrale dellaha rincarato la dose e non ha fatto dietrofront sul suo futuro alla Juventus con il rinnovo di contratto che, a suo dire, è soltanto agli inizi delle trattative."In passato ho sempre giocato con Koeman. Partite belle, ma anche meno buone. Altri ragazzi si sono seduti in panchina allora come ad esempio Stefan De Vrij. Loro non si sono mai lamentati e io credo che devo anche essere così professionale da voler aiutare questi nuovi ragazzi. Alla fine, abbiamo tutti lo stesso obiettivo ed è quello di giocare il meglio possibile al Mondiale. La concorrenza non è un problema, penso che sia positivo per il calcio olandese"."Questo è il calcio. È sempre stato così e rimarrà sempre così. Io gioco dove il tecnico della nazionale ha bisogno di me e alla Juventus ho giocato regolarmente sia a sinistra sia in mezzo, anche in una difesa a tre. O anche a destra nei quattro""Le trattative ci sono, ma non è che io abbia già un accordo come è stato scritto. Non è vero. Le trattative ci sono, ma siamo ancora ad un livello basso. Ho ancora un contratto biennale, quindi ho molto tempo per parlarne""Per me è solo importante potermi migliorare. Il fatto che ora sia nominato come uno dei leader della Juventus dei prossimi anni dice qualcosa sul fatto che sono già cresciuto tanto. Per me conta solo la necessità di continuare a fare passi in avanti e per ora con la Juventus".