Miryea Stabile è una delle protagoniste del programma La Pupa e il Secchione e viceversa 2021, in onda in prima serata su Italia 1 ogni giovedì, a partire dal 21 gennaio, con la conduzione di Andrea Pucci. Today.it riporta un profilo di Miryea: "Bionda, solare, autoironica e anche un po’ 'svampita', Miryea è una vera pupa e sa bene di esserlo. Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes. Nelle sue frasi non mancano mai le parole 'top' e 'adoro'. Fisico statuario, sguardo seducente, giustifica la sua totale 'ignoranza' dicendo di soffrire di memoria a breve termine. Ma vive questa situazione con totale leggerezza e ilarità. Dietro l’apparente 'leggerezza' di Miryea si nasconde, però, un passato di sofferenza e non accettazione sia familiare che scolastico". Sul suo profilo Instagram ufficiale, che ha un seguito di 82,4 mila followers, possiamo ammirare le bellissime foto di Miryea.



