Intervistati da Vanity Fair Thibaut Courtois e Mishel Gerzig hanno parlato a tutto tondo della loro storia d'amore confermando che presto i due si sposeranno e convoleranno a nozze con una festa che sarà privata, intima, ma scatenata al ritmo di Reggaeton.



"Abbiamo già la data, sarà in un luogo magico. Sarà una cerimonia riservata, romantica e divertente, con una grande festa in cui non mancherà la musica. Adoriamo ballare il reggaeton". Conoscevate la bellissima Mishel? Ecco le sue foto nella nostra gallery.