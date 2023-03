Vi ricordate di Paola Saulino? Celebre tifosa del Napoli che già in passato non si è limitata sui social e no con le sue iniziative super-hot se non oltre. E rispondendo ai suoi follower in una sessione di Q&A la bella Paola ha confessato uno dei suoi sogni hot: "Amo Kvara. Se voglio uscire con lui? Sì e lo farò". E oltre a questo a domanda diretta se farà un altro "Pom... tour" se il Napoli vincerà lo scudetto, anche in questo caso la risposta è stata netta: "Sì Certo". Ecco le sue foto nella nostra gallery.